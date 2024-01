Erste Schätzungen: Third Coast Bancshares informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Third Coast Bancshares wird voraussichtlich am 25.01.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Third Coast Bancshares im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Third Coast Bancshares nach den Prognosen von 3 Analysten 38,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie, gegenüber 1,25 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 146,0 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 123,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at