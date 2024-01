Erste Schätzungen: Topre legt Quartalsergebnis vor

Topre lässt sich voraussichtlich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Topre die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 65,55 JPY gegenüber -91,960 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 88,90 Milliarden JPY – ein Plus von 17,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Topre 75,46 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 295,75 JPY, gegenüber 190,70 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 348,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 290,42 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at