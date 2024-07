Erste Schätzungen: Xbrane Biopharma AB legt Quartalsergebnis vor

Xbrane Biopharma AB veröffentlicht voraussichtlich am 17.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,044 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xbrane Biopharma AB noch -0,370 SEK je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 75,7 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 47,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,170 SEK im Vergleich zu -1,530 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 315,0 Millionen SEK, gegenüber 238,7 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at