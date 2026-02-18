Xtract One Technologies Aktie
Erste Schätzungen: Xtract One Technologies präsentiert Quartalsergebnisse
Xtract One Technologies veröffentlicht voraussichtlich am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,008 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Xtract One Technologies 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,6 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 64,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Xtract One Technologies 3,4 Millionen CAD umsetzen können.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,023 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,050 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 26,8 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 13,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
