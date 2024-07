Erste Schätzungen: Yokohama Rubber legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yokohama Rubber veröffentlicht voraussichtlich am 09.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 94,20 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 15,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 112,09 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 262,56 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,85 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 493,36 JPY je Aktie, gegenüber 419,32 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1.084,79 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 985,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

