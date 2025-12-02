02.12.2025 11:29:38

Erster Asterix-Park außerhalb Frankreichs bei Leipzig

LEIPZIG/PARIS (dpa-AFX) - Der erste Asterix-Park außerhalb Frankreichs entsteht bei Leipzig. Der dortige Freizeitpark Belantis solle schrittweise in einen Asterix-Park verwandelt werden, kündigte der neue Eigentümer, das Unternehmen Compagnie des Alpes, in Paris an. Die offizielle Namensänderung sei für 2030/31 vorgesehen. Deutschland sei gemessen an der Anzahl der verkauften Asterix-Comics der zweitgrößte Markt direkt hinter Frankreich und auch der zweitgrößte europäische Markt für Freizeitparks, hieß es zur Begründung.

Die Umgestaltung von Belantis erfolge in Absprache mit dem Verlag Albert René, der die Asterix-Comics herausgibt, teilte die Compagnie des Alpes mit. Ein erster Bereich, der dem Hund Idéfix gewidmet ist, werde im Frühjahr 2026 eröffnet. Aufgrund der Vorzüge des Standorts von Belantis und des Know-hows des Unternehmens gehe man davon aus, dass der Park langfristig das Potenzial hat, bis zu 900.000 Besucher pro Jahr zu empfangen. Compagnie des Alpes hatte Belantis im Frühjahr übernommen.

Günstige Lage, großes Potenzial

Der Freizeitpark im Süden Leipzigs wurde 2003 eröffnet und bietet auf mehr als 27 Hektar verschiedene Themenwelten und Attraktionen. Mit seiner Lage nahe der Autobahn und der Nähe zu Berlin und Dresden gilt der Standort als attraktiv. Belantis empfängt nach eigenen Angaben jährlich mehrere hunderttausend Besucher.

Die Compagnie des Alpes betreibt nach eigenen Angaben neben zwölf Freizeitparks auch zehn Skigebiete in den französischen Alpen und ist in weiteren Freizeit- und Tourismussparten aktiv./evs/DP/nas

