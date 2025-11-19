N1 Holdings Aktie
WKN DE: A3EEYC / ISIN: AU000000N1H7
|
19.11.2025 13:33:00
ESP32-C6 inside: Der Arduino Nesso N1
Mit ESP32-C6, Touchdisplay, Akku und Kompatibilität mit vielen IoT-Funkstandards ist der Nesso N1 sofort einsatzbereit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu N1 Holdings Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.