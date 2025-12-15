ESR Aktie
WKN: 922722 / ISIN: FR0000072969
|
15.12.2025 01:33:14
ESR-Reit sells eight non-core Singapore assets for S$338.1 million in distribution dilutive divestment
Divestment part of Reit's strategy to divest non-core assets, particularly those suffering lease decay
