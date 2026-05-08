Ethos Technologies A legte Quartalsergebnis vor

Ethos Technologies A lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at