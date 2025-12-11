|
11.12.2025 16:22:38
EU-Einigung: Russisches Geld soll unbefristet festsitzen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland und andere EU-Staaten haben sich darauf verständigt, per Mehrheitsentscheidung eine rechtliche Grundlage zur Nutzung von russischem Staatsvermögen für die Ukraine zu schaffen. Demnach soll in einem ersten Schritt beschlossen werden, eine Rückübertragung von in der EU festgesetzten Mitteln nach Russland unbefristet zu verbieten, wie die dänische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte./aha/DP/men
