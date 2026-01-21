EU-Kommission will Kupfernetze bis 2035 abschalten

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Kommission will es Telekomunternehmen erleichtern, die kritischen Netze Europas zu modernisieren. Dazu sollen sie einen erweiterten Zugang zu Funkfrequenzen erhalten, während Kupfernetze in den nächsten zehn Jahren schrittweise abgeschaltet werden.

Die Exekutive der Europäischen Union kündigte an, im Rahmen des am Mittwoch vorgestellten Gesetzesentwurfs "Digital Networks Act" eine verbindliche schrittweise Abschaffung der Kupfernetze für EU-Mitgliedstaaten und einen Übergang zu modernen Netzen zwischen 2030 und 2035 einzuführen. Der Begriff "Frequenzspektrum" bezieht sich auf einen Bereich von Funkfrequenzen, die für die elektronische Kommunikation unerlässlich sind.

"Eine leistungsfähige und widerstandsfähige digitale Infrastruktur ist entscheidend, um Europas Führungsrolle bei Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und digitaler Souveränität zu stärken", sagte Henna Virkkunen, EU-Kommissarin für Technologie, in einer Erklärung. "Fortschrittliche und zugängliche Konnektivität wird es Start-ups ermöglichen, das Potenzial der KI zu nutzen, und Ärzten erlauben, Patienten aus der Ferne schnell und sicher zu versorgen", sagte sie.

Gemäß den geplanten Regeln strebt die EU an, Netzbetreibern unbegrenzten Zugang zum Spektrum zu gewähren. "Individuelle Nutzungsrechte, die für einen unbegrenzten Zeitraum für das Funkfrequenzspektrum von drahtlosen Breitbandnetzen und -diensten gewährt werden, sollen regelmäßigen Überprüfungen durch die national zuständigen Behörden unterliegen, einschließlich Verpflichtungen zu Abdeckung und Dienstgüte", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Entwurf.

Das Regelwerk benötigt noch die Zustimmung der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments, bevor es in Kraft treten kann.

