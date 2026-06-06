Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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06.06.2026 17:35:19
EU leaders at Balkan summit optimistic about rapid expansion
German Chancellor Merz has said he wants Western Balkan countries to be better integrated into the EU as they seek full membership. Commission head Von der Leyen called for a "faster" enlargement process.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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