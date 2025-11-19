SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
19.11.2025 05:51:22
EU plans to ease GDPR laws and AI constraints in major shift
The EU hopes changes will make doing business easier, but campaigners fear citizens' rights are under threat. What can we expect from the EU's proposed new laws on GDPR and AI?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!