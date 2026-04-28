28.04.2026 08:35:42

EUREX/Bund-Future gibt weiter nach

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Dienstagvormittag weiter nach unten.. Der Juni-Kontrakt verliert 14 Ticks auf 125,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,36 Prozent und das Tagestief bei 125,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.194 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 115,46 Prozent.

Für die Marktstrategen der Helaba perndelt der Bund-Future weiterhin um die 21-Tagelinie, die bei 125,42 zu finden sei. Das Bild der Indikatoren habe sich kaum verändert. Noch stehe der MACD auf Kauf, der DMI aber nicht.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)

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ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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