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14.07.2026 08:12:39
EUREX/Bund-Future gibt weiter nach
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr 29 Ticks auf 124,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,08 Prozent und das Tagestief bei 124,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.985 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 106,76 Prozent. Der Bobl-Futures fällt um 8 Ticks auf 114,08 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 14, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)
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