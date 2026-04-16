16.04.2026 06:06:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 125,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,47 Prozent und das Tagestief bei 125,32 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.249 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 16 Ticks auf 107,62 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 115,71 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)

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