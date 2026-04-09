EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 126,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,09 Prozent und das Tagestief bei 125,9 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.624 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 20 Ticks auf 110,14 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 115,85 Prozent.

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April 09, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)