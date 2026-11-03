03.11.2026 06:00:41

EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen 11 Ticks auf 122,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,67 Prozent und das Tagestief bei 122,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.005 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)

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