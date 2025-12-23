|
23.12.2025 06:06:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 14 Ticks höher bei 127,15 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,00 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,17, das -tief bei 127 Prozent. Umgesetzt wurden 4.168 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
December 23, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)
