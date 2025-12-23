EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 14 Ticks höher bei 127,15 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,00 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,17, das -tief bei 127 Prozent. Umgesetzt wurden 4.168 Kontrakte.

