EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES-- Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen um 11 Ticks auf 130,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,53 Prozent und das -tief bei 130,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.191 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 14 Ticks auf 114 Prozent - der Bobl-Future 6 Ticks auf 117,52 Prozent.

March 02, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)