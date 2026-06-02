02.06.2026 06:04:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 44 Ticks auf 126,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,18 Prozent und das Tagestief bei 125,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.417 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)

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