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02.06.2026 06:04:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 44 Ticks auf 126,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,18 Prozent und das Tagestief bei 125,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.417 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)
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