EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag einen Tick niedriger bei 128,85 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,85, das -tief bei 128,76 Prozent. Umgesetzt wurden 9.119 Kontrakte.

November 14, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)