14.11.2025 06:02:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag einen Tick niedriger bei 128,85 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,85, das -tief bei 128,76 Prozent. Umgesetzt wurden 9.119 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

