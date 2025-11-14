|
14.11.2025 06:02:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag einen Tick niedriger bei 128,85 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,85, das -tief bei 128,76 Prozent. Umgesetzt wurden 9.119 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
November 14, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)
