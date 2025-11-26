|
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 8 Ticks niedriger bei 128,99 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,06, das -tief bei 128,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.614 Kontrakte.
