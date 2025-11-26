EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 8 Ticks niedriger bei 128,99 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,06, das -tief bei 128,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.614 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 23:54 ET (04:54 GMT)