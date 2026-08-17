EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES-- Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 124,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,37 Prozent und das Tagestief bei 124,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.870 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 113,92 Prozent.

DJG/thl

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August 17, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)