EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp im Plus

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 126,24 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,27 Prozent und das -tief bei 126,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.915 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 4 Ticks auf 109,26 Prozent - der Bobl-Future um 6 Ticks auf 116,21 Prozent.

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March 17, 2026 01:12 ET (05:12 GMT)