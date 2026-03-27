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27.03.2026 06:09:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen 30 Ticks auf 124,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,87 Prozent und das Tagestief bei 124,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.755 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 42 Ticks auf 109,04 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 16 Ticks auf 114,97 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2026 01:09 ET (05:09 GMT)
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