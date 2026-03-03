EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Abschlägen

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen 30 Ticks auf 129,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,63 Prozent und das -tief bei 129,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.903 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 56 Ticks auf 112,5 Prozent ein - der Bobl-Future 18 Ticks auf 116,88 Prozent.

March 03, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)