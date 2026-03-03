|
03.03.2026 06:03:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Abschlägen
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen 30 Ticks auf 129,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,63 Prozent und das -tief bei 129,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.903 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 56 Ticks auf 112,5 Prozent ein - der Bobl-Future 18 Ticks auf 116,88 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 00:03 ET (05:03 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.