EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 21 Ticks niedriger bei 128,85 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,96, das -tief bei 128,85 Prozent. Umgesetzt wurden 7.692 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/hru
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2025 00:08 ET (05:08 GMT)
