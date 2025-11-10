EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 21 Ticks niedriger bei 128,85 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,96 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,96, das -tief bei 128,85 Prozent. Umgesetzt wurden 7.692 Kontrakte.

November 10, 2025 00:08 ET (05:08 GMT)