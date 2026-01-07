EUREX/Bund-Future im Plus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.15 Uhr um 16 Ticks auf 127,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,94 Prozent und das -tief bei 127,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.820 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 36 Ticks auf 110,44 Prozent - der Bobl-Future um 8 Ticks auf 116,33 Prozent.

