|
07.01.2026 08:23:40
EUREX/Bund-Future im Plus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.15 Uhr um 16 Ticks auf 127,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,94 Prozent und das -tief bei 127,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.820 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 36 Ticks auf 110,44 Prozent - der Bobl-Future um 8 Ticks auf 116,33 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 07, 2026 02:24 ET (07:24 GMT)
