EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstag im Verlauf 14 Ticks auf 126 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,1 Prozent und das Tagestief bei 125,9 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.051 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 26 Ticks auf 110,08 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 9 Ticks auf 115,83 Prozent.

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April 09, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)