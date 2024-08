EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im einem impulsarmen Geschäft am Montag leicht höher. Die wichtigen Termine für den Anleihenmarkt stehen erst ab Dienstag auf der Agenda. Der September-Kontrakt steigt um 8 Ticks auf 132,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,86 Prozent und das -tief bei 132,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.613 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 117,06 Prozent.

Impulse könnten am Dienstag die vorläufigen Verbraucherpreise aus Spanien und Deutschland liefern, gefolgt von den französischen Preisdaten und der Schnellschätzung der EWU-Teuerung am Mittwoch. Der disinflationäre Trend dürfte sich nach Einschätzung der Zinsstrategen der Helaba im Juli fortgesetzt haben und auch die monatliche Preisdynamik werde voraussichtlich gering ausfallen. In Folge stünde einer Zinssenkung im September vermutlich nichts entgegen.

July 29, 2024 02:46 ET (06:46 GMT)