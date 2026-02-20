|
20.02.2026 08:32:41
EUREX/Bund-Future im Verlauf stabil
DOW JONES--Der Bund-Future handelt am Freitag im Verlauf gut behauptet. Der März-Kontrakt steigt um 5 Ticks auf 129,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,45 Prozent und das Tagestief bei 129,29 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 117,03 Prozent. Mit Blick auf den Tag wird sich die Aufmerksamkeit auf den PCE-Kernpreisindex aus den USA für Dezember richten. Hier erwartet die Deutsche Bank einen Anstieg von 0,4 Prozent (gegenüber +0,2% im November), während der Konsens einen Zehntelprozentpunkt niedriger liegt. Obwohl der Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) vergangene Woche besser als erwartet ausgefallen sei, seien die daraus ableitbaren Signale für den PCE-Kernindex im Januar nicht ganz so günstig.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 20, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor etwas tieferem Start -- DAX knapp im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss in Rot erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag ebenso mit leichten Aufschlägen starten. Die Börsen in Asien präsentieren sich mit schwacher Tendenz.