EUREX/Bund-Future im Verlauf stabil

DOW JONES--Der Bund-Future handelt am Freitag im Verlauf gut behauptet. Der März-Kontrakt steigt um 5 Ticks auf 129,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,45 Prozent und das Tagestief bei 129,29 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 117,03 Prozent. Mit Blick auf den Tag wird sich die Aufmerksamkeit auf den PCE-Kernpreisindex aus den USA für Dezember richten. Hier erwartet die Deutsche Bank einen Anstieg von 0,4 Prozent (gegenüber +0,2% im November), während der Konsens einen Zehntelprozentpunkt niedriger liegt. Obwohl der Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) vergangene Woche besser als erwartet ausgefallen sei, seien die daraus ableitbaren Signale für den PCE-Kernindex im Januar nicht ganz so günstig.

February 20, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)