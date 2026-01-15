15.01.2026 08:11:47

EUREX/Bund-Future kaum verändert

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.06 Uhr 2 Ticks auf 128,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,44 Prozent und das Tagestief bei 128,30 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.571 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 111,28 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 3 Ticks auf 116,51 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)

