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17.03.2026 08:36:43
EUREX/Bund-Future kaum verändert
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.30 Uhr 4 Ticks auf 126,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,27 Prozent und das -tief bei 126,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.227 Kontrakte. Der Buxl-Future verliert 6 Ticks auf 109,16 Prozent - der Bobl-Future gewinnt dagegen 1 Tick auf 116,16 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 17, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)
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