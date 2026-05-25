EUREX/Bund-Future mit Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.15 Uhr um 50 Ticks auf 125,91 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,00 Prozent und das Tagestief bei 125,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 39.244 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 66 Ticks auf 109,10 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 34 Ticks auf 115,78 Prozent.

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May 25, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)