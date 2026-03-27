EUREX/Bund-Future mit leichten Abgaben

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.08 Uhr 30 Ticks auf 124,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,87 Prozent und das Tagestief bei 124,55 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.327 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 56 Ticks auf 108,9 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 15 Ticks auf 114,98 Prozent.

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March 27, 2026 03:11 ET (07:11 GMT)