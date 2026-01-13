EUREX/Bund-Future tendiert weiter seitwärts

DOW JONES--Der Bund-Future setzt auch am Dienstag im Verlauf seine Konsolidierung fort. Der März-Kontrakt fällt um 6 Ticks auf 128,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,16 Prozent und das Tagestief bei 128,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9132 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 116,37 Prozent. Die Marktstrategen der Helaba stufen das aktuelle Marktgeschehen als "impulslos" ein. Einen solchen könnten die US-Inflationsdaten am Nachmittag liefern. Im Hinblick auf die Dezember-Werte werde nicht mit einer Entspannung an der Preisfront gerechnet. Die Inflationsraten (Gesamt- und Kernpreise) würden weiterhin auf erhöhtem Niveau von 2,7 Prozent erwartet.

Dies sei deutlich mehr als das Fed-Ziel vorgebe und insofern dürfte es die Mehrheitsmeinung im FOMC bestätigen, dass bei möglichen Zinssenkungen mit Vorsicht vorzugehen sei, zumal die Arbeitslosenquote zuletzt wieder gesunken sei und mit 4,4 % auf einem niedrigen Niveau liege. Entlastung für die Verbraucher habe es vor allem ab Mitte Dezember durch einen saisonal eher ungewöhnlichen, weiteren Preisrutsch an den Tankstellen gegeben.

