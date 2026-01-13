13.01.2026 08:12:40

EUREX/Bund-Future tendiert weiter seitwärts

DOW JONES--Der Bund-Future setzt auch am Dienstag im Verlauf seine Konsolidierung fort. Der März-Kontrakt fällt um 6 Ticks auf 128,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,16 Prozent und das Tagestief bei 128,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9132 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 116,37 Prozent. Die Marktstrategen der Helaba stufen das aktuelle Marktgeschehen als "impulslos" ein. Einen solchen könnten die US-Inflationsdaten am Nachmittag liefern. Im Hinblick auf die Dezember-Werte werde nicht mit einer Entspannung an der Preisfront gerechnet. Die Inflationsraten (Gesamt- und Kernpreise) würden weiterhin auf erhöhtem Niveau von 2,7 Prozent erwartet.

Dies sei deutlich mehr als das Fed-Ziel vorgebe und insofern dürfte es die Mehrheitsmeinung im FOMC bestätigen, dass bei möglichen Zinssenkungen mit Vorsicht vorzugehen sei, zumal die Arbeitslosenquote zuletzt wieder gesunken sei und mit 4,4 % auf einem niedrigen Niveau liege. Entlastung für die Verbraucher habe es vor allem ab Mitte Dezember durch einen saisonal eher ungewöhnlichen, weiteren Preisrutsch an den Tankstellen gegeben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 02:13 ET (07:13 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen