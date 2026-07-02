EUREX/Bund-Future unter Druck

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstag bis 8.13 Uhr 16 Ticks auf 127,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,04 Prozent und das -tief bei 126,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.795 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 6 Ticks auf 110,40 Prozent - der Bobl-Future um 1 Tick auf 115,28 Prozent.

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July 02, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)