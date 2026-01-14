EUREX/Bund-Future wenig verändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Verlauf am Mittwoch 1 Ticks niedriger bei 128,09 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,16, das -tief bei 127,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.641 Kontrakte.

January 14, 2026 02:42 ET (07:42 GMT)