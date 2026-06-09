EUREX/Bund-Future zieht etwas an

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagvormittag um 10 Ticks auf 125,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,32 Prozent und das Tagestief bei 125,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.199 Kontrakte.

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June 09, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)