EUREX/DAX-Future fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.08 Uhr um 130 auf 25.156 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.176 und das Tagestief bei 25.013 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.037 Kontrakte.

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June 02, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)