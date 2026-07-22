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22.07.2026 08:46:40
EUREX/DAX-Future gut behauptet
DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Mittwochvormittag knapp im Plus. Der September-Kontrakt steigt um 13 auf 25.105 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.200 und das Tagestief bei 25.102 Punkten. Umgesetzt wurden 582 Kontrakte.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
July 22, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)
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