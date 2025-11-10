EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.06 Uhr 100,0 Punkte auf 23.937,0. In den Handel gegangen war er mit 23.867,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.957,0 und das Tagestief bei 23.867,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 365 Kontrakte.

November 10, 2025 00:07 ET (05:07 GMT)