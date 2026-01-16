EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert um 36,0 Punkte höher bei 25.430,0. In den Handel gegangen war er mit 25.397,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.431,0 und das -tief bei 25.391,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 663 Kontrakte. Der Konsolidierungstrend verläuft bei etwa 25.450 Punkten, eine Unterstützung liegt bei 25.347.

January 16, 2026 02:27 ET (07:27 GMT)