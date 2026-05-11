EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Montagvormittag knapp behauptet. Die Volatilität könne im Tagesverlauf, je nach Nachrichtenlage, schnell anspringen, heißt es. Dabei habe sich jüngst gezeigt, dass Rücksetzer schnell gekauft würden. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert um 8:22 Uhr 19 auf 24.339 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.386 und das Tagestief bei 24.289 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 890 Kontrakte.

DJG/thl/gos

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May 11, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)