13.01.2026 08:20:40
EUREX/DAX-Future knapp behauptet
DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Dienstag im Verlauf knapp behauptet. Im Handel wird zunehmend darauf verwiesen, dass der Aktienmarkt "überkauft" sei und zumindest eine Konsolidierung anstehe. Auch am Terminmarkt weisen steigende Prämien bei steigenden Kursen auf ein mögliches Ende der Aufwärtsbewegung hin. Auch das dünne Handelsvolumen steht nicht für einen Stärke der Aufwärtsbewegung.
Der März-Kontrakt verliert um 8:10 Uhr MEZ um vier auf 25.585 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.585 und das Tagestief bei 25.531 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 620 Kontrakte.
