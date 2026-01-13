13.01.2026 08:20:40

EUREX/DAX-Future knapp behauptet

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Dienstag im Verlauf knapp behauptet. Im Handel wird zunehmend darauf verwiesen, dass der Aktienmarkt "überkauft" sei und zumindest eine Konsolidierung anstehe. Auch am Terminmarkt weisen steigende Prämien bei steigenden Kursen auf ein mögliches Ende der Aufwärtsbewegung hin. Auch das dünne Handelsvolumen steht nicht für einen Stärke der Aufwärtsbewegung.

Der März-Kontrakt verliert um 8:10 Uhr MEZ um vier auf 25.585 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.585 und das Tagestief bei 25.531 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 620 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

