EUREX/DAX-Future legt im Verlauf zu

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf nach oben. Der Juni-Kontrakt steigt um 125 auf 23.720 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.722 und das -tief bei 23.580 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.925 Kontrakte. Nachdem am Vortag die Deeskalation im US-chinesischen Handelsstreit für kräftige Schwankungen gesorgt hatte, wurde in der Zwischenzeit ein tragfähiger Boden gefunden. Auf dem Weg nach oben ist noch reichlich Platz bis zum Vortageshoch bei 24.017 Zählern.

May 13, 2025 02:52 ET (06:52 GMT)