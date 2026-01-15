15.01.2026 08:11:42

EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.04 Uhr um 43 auf 25.485 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.517 und das Tagestief bei 25.435 Punkten.Umgesetzt wurden bisher 1.276 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 02:11 ET (07:11 GMT)

