EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.09 Uhr um 67 auf 24.311 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.334 und das Tagestief bei 24.274 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 597 Kontrakte.

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April 16, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)