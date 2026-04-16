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16.04.2026 08:10:42
EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.09 Uhr um 67 auf 24.311 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.334 und das Tagestief bei 24.274 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 597 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)
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