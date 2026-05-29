EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.10 Uhr um 67 auf 25.203 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.216 und das Tagestief bei 25.122 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 272 Kontrakte.

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May 29, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)