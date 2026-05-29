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29.05.2026 08:09:42
EUREX/DAX-Future mit Aufschlägen
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.10 Uhr um 67 auf 25.203 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.216 und das Tagestief bei 25.122 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 272 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)
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